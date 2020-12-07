Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:00

Son dakika haberi... Bilecik'te görev yapan itfaiyeciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilecik'te görev yapan itfaiyeciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alan itfaiyeciler, beğendikleri kareleri oyladı.

İtfaiyeciler, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğraflarına oy kullandı.

Oylamaya katılan itfaiye amiri Aziz Döner, birbirinden değerli ve güzel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.

İtfaiye eri Ümit Bektaş da, seçim yaparken AA'nın dünya genelinde başarıyla yürüttüğü görevlerin birer örneklerini gördüklerini dile getirerek, "Dünyada ve Türkiye'de yaşanan birçok olay, gayet başarıyla aktarılmış, AA objektiflerinden yansımış. AA'nın, haber ve fotoğraf alanında sürdürdüğü başarısını devam ettirdiğini gördük. Oylamada fotoğrafları bulunan arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haber | İtfaiyeciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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