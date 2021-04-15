Son dakika haberleri! Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük'ten Bilecik istikametine giden Mutlu Büyükcengiz idaresindeki 42 Z 5430 plakalı kamyon, Cemil Karabay idaresindeki 33 CEV 02 plakalı kamyonete Pazaryeri kavşağında kırmızı ışıkta durduğu esnada arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Karabay ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kazaya karışan araçların çarpmasıyla kırmızı ışıkta bulunan bir otomobil ile bir kamyonda da hasar oluştu.

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN