Son dakika haberleri | Bilecik'te "Yöresel ürünler pazarı" kuruldu
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Son dakika haberleri | Bilecik'te "Yöresel ürünler pazarı" kuruldu

09.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:28
Son dakika haberleri | Bilecik'te

Son dakika haberi: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Bilecik'te yöresel ürünlerin yer aldığı "Yöresel ürünler pazarı" kuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Bilecik'te yöresel ürünlerin yer aldığı "Yöresel ürünler pazarı" kuruldu.

Vali Bilal Şentürk, Vezirhan beldesindeki tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansaray'ında, üreticilerin katıldığı etkinlikte, nerede bir güzellik varsa onun altında bir kadının elinin ve emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Şentürk, Bilecik'te katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İmparatorluğun kurulduğu topraklarda sadece insan sermayesi değil, iklimiyle, coğrafyasıyla hakikaten mümbit toprakları olan verimli bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgenin çok güzel ürünleri var. Bu ürünlerimizi üretmek yetmiyor, ürettiğimiz ürünleri satabilmeliyiz. Ekonomik olarak geriye dönüşü sağlamalıyız. Ürünleri layıkıyla değerlendirelim, hak ettiği değeri bulalım. Bilecik karayolunda yoğun bir trafik akışı var, pazar aslında ayağımıza geliyor. Ürünlerimizi pazara çıkarmalıyız. Üretenin her zaman yanındayız. Hep birlikte ilimizi zirveye taşımak zorundayız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın kentte üretilen ürünler hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile beraberindekiler, ürünlerin yer aldığı Yöresel ürünler pazarını gezerek, üreticilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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