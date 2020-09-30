Son dakika haberleri! Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı
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Son dakika haberleri! Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

30.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:20
Son dakika haberleri! Bilecik'te, pazarda uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

Son dakika haberlerine göre sebze pazarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Tuncay K. (35), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

sebze pazarında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Tuncay K. (35), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Tuncay K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, meyve- sebze pazarında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, pazarı ve şüpheli Tuncay K.'yı takibe aldı. Jandarma, şüpheli Tuncay K.'yı uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada operasyon düzenleyerek suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince Tuncay K.'nın üzerinde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 3.66 gram metamfetamin maddesi, yine satışa hazır poşet içerisinde 67.88 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 500 TL bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Tuncay K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Tuncay K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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