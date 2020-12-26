Son dakika haberleri... Bilecik'te park halindeki araca zarar veren kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Bilecik'te alkollü olduğu iddia edilen kişi, park halindeki araca elindeki sopa ile vurarak zarar verdi.

Bilecik'te alkollü olduğu iddia edilen kişi, park halindeki araca elindeki sopa ile vurarak zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 1. Sokak üzerinde Gurbet Cin'e ait 11 AG 882 plakalı hafifi ticari araca park halindeyken, alkollü olduğu öne sürülen Çağrı G. tarafından sopa kullanılarak zarar verildi. Aracın ön, arka camları ile dikiz aynası ve tamponları darbeyle hasar gördü.

Aracı parçalanması çevredekiler tarafından görüntülendi.

Araca zarar veren kişi daha sonra olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı