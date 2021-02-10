Son dakika haberleri: Bilecik'te ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
10.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:53
Bir son dakika haberine göre Bilecik'te çıkan orman yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Bilecik'te çıkan orman yangınında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Vezirhan-Bayırköy beldesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 arazöz ve 1 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale etti.
Yangında 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan