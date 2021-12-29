Son dakika haberleri! Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Son dakika haberleri! Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü
AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-160 kara yolunda Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Sürücü Osman Y. ile araçta bulunan Altan Atar ve Hüseyin Y'nin yaralandığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Y. ve Hüseyin Y'nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title