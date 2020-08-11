Son dakika haberleri | Bilecik'te çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü Son dakika gelişmesine göre Bilecik'te çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Bilecik'te çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Vezirhan beldesi Kayabeli Mahallesi bölgesindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Yakın, "Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın helikopteri, 10 arazöz, Gölpazarı, Vezirhan ve Bayırköy belediye itfaiye ekipleriyle beraber 40 personelle müdahale edildi." dedi.

Kaynak: AA