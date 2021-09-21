Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

Son dakika haberleri... Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde çıkan anız yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde çıkan anız yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniüreğil köyü Çayırlar mevkiindeki tarımsal alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, söndürme çalışmalarına katılarak "Yeniüreğil Köyümüzde çıkan anız yangınına Belediye ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştür." dedi.

Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi  topun içinde mahsur kaldı

 Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Domagoj Vida Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:52:45. #1.17#