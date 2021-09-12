Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

Son dakika haber: Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Söğüt ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Mehmet Hanifi Çadırcı, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Çadırcı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Söğüt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerinde göğüs, bel ve kafa travması olduğu belirlenen Çadırcı, ambulans helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

Son dakika haberleri: Bilecik'te ambulans helikopter trafik kazası geçiren kişi için havalandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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