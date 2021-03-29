Son dakika haberleri! Bilecik'te 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bir son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Medetli köyünde Ayhan T'ye ait binanın orta katında henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden ve yangını müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan