Son dakika haberleri! Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Bilecik ve Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

23.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:57

Bilecik ve Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik-Eskişehir kara yolundaki uygulama noktasında bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki A.Y. ve C.Y'nin üzerinde arama yapan ekipler, 1 kilogram uyuşturucu, 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirdi.

Çalışmaların genişletilmesinin ardından, uyuşturucu ticareti suçuyla bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli de Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp Bilecik'e getirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler A.Y, C.Y, Y.R, B.İ, M.K. ve S.İ, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberleri! Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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