Son dakika haberleri! Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısında "kontrollü sosyal hayat" önlemleri konuşuldu
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Son dakika haberleri! Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısında "kontrollü sosyal hayat" önlemleri konuşuldu

Son dakika haberi... Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri! Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısında
02.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:12

Bilecik İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kurulun diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şentürk, salgının henüz geçmediğini, kontrollü sosyal hayata geçilen bu süreçte tedbirlere riayet edilerek maske kullanılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kontrollü sosyal hayat uygulamalarıyla normalleşme sürecinde ikinci aşamanın başladığını dile getirerek, çalışmaların Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde yürütüleceğini bildiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle mücadelede en önemli 3 hususumuz; temizlik, maske ve sosyal mesafenin takibi. Sağlık teşkilatımız ve kolluk kuvvetlerimiz süreci yönetmede diğer birimlerimizde kendi görev alanlarıyla ilgili konularda aktif olarak sahada olacaklar. Ekip oluşturarak denetim faaliyetlerini icra edelim istiyoruz. Amacımız ceza yazmak değil ama kurallara da uyulmasını sağlamak durumdayız. Bireysel tedbirlerle topyekun işin sahiplenilmesi gerekir. Belirli dönemlerde şehrin ana caddelerinde yoğunlaşma olur veya risk oluşturursa o noktada kontrolleri yeniden elden geçireceğiz. Bireysel tedbirlere uyum sağlanmazsa toplu tedbirlerin alınması gerekebilir. İnşallah yeni süreci vakasız atlatırız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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