Son dakika haberleri! Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.
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Son dakika haberleri! Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Son dakika haberi: Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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