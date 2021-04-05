Son dakika haberleri | 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)
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Son dakika haberleri | 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ'Montrö bildirisi' hazırlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

'Montrö bildirisi' hazırlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Bildiri nedeniyle haklarında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan soruşturma yürütülen 104 emekli amiralin korumalı lojman ve koruma haklarının iptal edildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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