Son dakika haberleri | 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ'Montrö bildirisi' hazırlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.