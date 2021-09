Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

KAYSERİ'de Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışına katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar ve Okçuluk Tesisi'nin açılış törenine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 sene zarfında olumlu gelişmeler yaşandı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmuş olması pandemi dönemine denk gelse de kulüp sayısı 500'e yaklaştı. Lisanslı kemankeş sayısı 7 binin üzerinde. Salgın döneminde kurulan bu federasyon kulüp ve lisanslaşma anlamında üst sıralara yerleşti. Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar, duyuyoruz. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak onun kültürünün kıyasına önem veriyoruz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın da "Son yıllarda devletimiz gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamak için çok önemli yatırımlar yapıyor. Birçok sporda, olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.