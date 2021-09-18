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Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışına katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz.

KAYSERİ'de Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışına katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar ve Okçuluk Tesisi'nin açılış törenine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için 5 sene zarfında olumlu gelişmeler yaşandı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmuş olması pandemi dönemine denk gelse de kulüp sayısı 500'e yaklaştı. Lisanslı kemankeş sayısı 7 binin üzerinde. Salgın döneminde kurulan bu federasyon kulüp ve lisanslaşma anlamında üst sıralara yerleşti. Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar, duyuyoruz. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak onun kültürünün kıyasına önem veriyoruz" dedi.

Atlı sporlara değinen Bilal Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ata binmek mükemmel bir spordur. Hali vakti yerinde olan veya kırsalda olanların dışında herkesin yapması gereken bir spordur. Binicilik, atlı okçuluk ve cirit sporunu önemsiyoruz. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'muzun başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızın, geleneksel okçulukta da kısa zamanda uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekmelerini görürüz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Hakikaten biz zaten geleneksel sporları anlatırken, geleneksel sporların aile için dönüştürücü olduğunu söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani diğer sporlarda belki ailece katılma, ailece gidip gelme sınırlıyken, biz geleneksel sporlara da bakın burada kemankeş hanım kucağında bebeğiyle yanında eşiyle birlikte gelmiş. Geleneksel sporlarda böylesi görülmeyen bir özellik var ve gerçekten '7'den 70'e' ifadesini hak eden sporlar. Hem de ne yapıyor; müziklerinden tutun kıyafetlerine kadar bir kültür ihyası hareketinin de bir parçası. Onun için bu işin önemine vakıf olan bunun önemini idrak eden insanlar hemen sahip çıkıyorlar. İşte bugün buradaki tablo da bunun adeta bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Şehmus Günaydın da "Son yıllarda devletimiz gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamak için çok önemli yatırımlar yapıyor. Birçok sporda, olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

Son dakika haberleri: Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz

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