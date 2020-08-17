Son dakika haberleri! Bigadiç'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
17.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:50
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.U'nun kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 25 kök kenevir bitkisi ve 650 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.U'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA