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Son dakika haberleri: Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesi İlçe Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Faik Karabaş göreve başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesi İlçe Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Faik Karabaş göreve başladı. Bigadiç'te halkın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için en üst seviyede halkın içinde kalarak görevini yerine getireceğini söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Bigadiç'ten pozitif enerji aldığını belirtti.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, "Gördüğüm kadarıyla küçük şirin ilçemiz, gayet sakin pozitif bir enerji aldım. Bu enerjiyi daha üst seviyeye ilişkilerle düzelterek görev sürem içeresinde halkın huzuru güvenliği ve mutluluğu için en üst seviyede halkın içinde kalarak görevimizle ilgili üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yapacağız. Halkımıza hizmet etmek için buradayız. Her zaman bütün kapımız sonuna kadar vatandaşlarımıza açık olacak. Sonuna kadar yardımcı olmak için Bigadiç halkımızın yanındayız. İlçemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz özveriyle çalışacağız" dedi.

1967 Manisa Kırkağaç doğumlu olan Emniyet Müdürü Faik Karabaş 30 yıllık hizmetleri boyunca Trabzon, Mardin, Kütahya ve Balıkesir illerinde görev yaptı. Karabaş evli ve iki çocuk babası. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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