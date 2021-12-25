Son dakika haberleri: Biga'da bir evin teras katında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Biga'da bir evin teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Biga'da bir evin teras katında çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu.

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya Mahallesi Bahçe Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında oturan Fikret Altındiş'e ait evde tadilat sırasında yangın çıktı.

Terastaki alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Biga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın büyük hasara neden oldu.

Son dakika haberleri: Biga'da bir evin teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Biga'da bir evin teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

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AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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