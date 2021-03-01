Son dakika haberleri | Biden yönetimi, Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek
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Son dakika haberleri | Biden yönetimi, Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek

01.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:54
Son dakika haberleri | Biden yönetimi, Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek

Son dakika gelişmesine göre ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde sınırda birbirinden ayrılan yasa dışı göçmen ailelerin, ABD'de birleştirilmesini ve bu ülkede kalmalarına izin vereceklerini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde sınırda birbirinden ayrılan yasa dışı göçmen ailelerin, ABD'de birleştirilmesini ve bu ülkede kalmalarına izin vereceklerini bildirdi.

Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump dönemindeki göçmen politikalarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Özellikle Meksika sınırını geçerken, ailelerinden zorla ayırılan çocuklar konusunda çalıştıklarını belirten Mayorkas, "Biz, sınırı geçerken ayrılan yasa dışı gömen aileleri, ABD'de ya da geldikleri ülkede birleştirmeyi umuyoruz. Onlara bir seçim sunmayı istiyoruz. Biz, birbirinden ayırılan ailelerin yasal bir şekilde ABD'de kalmalarının yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

Mayorkas, Joe Biden yönetiminin aile birleşimi için kurduğu görev gücünün bugüne kadar 105 aileyi birleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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