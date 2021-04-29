Son dakika haberleri! Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor
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Son dakika haberleri! Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor

Son dakika haberleri! Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen "SolarWinds" siber saldırısının ardından, siber güvenlik konusunda bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin resmi kuruluşlarının hedef alındığı ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen "SolarWinds" siber saldırısının ardından, siber güvenlik konusunda bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

ABD Ulusal Halk Radyosunun (NPR) haberine göre, Biden yönetimi şu anda siber güvenlik konusunda bir kararname hazırlıyor.

NPR'ye konuşan bir yetkili, Beyaz Saray'ın "SolarWinds" saldırısının ardından siber güvenliğe ayrıca önem verdiğini belirterek, kararnamede temel olarak yazılım geliştirme firmalarının sistematik araştırmalarını genişletmelerinin isteneceğini vurguladı.

Biden yönetiminin "SolarWinds" konusunda detaylı araştırma yaptığını bildiren yetkili, ülkenin siber güvenliğinin modernleştirilmesi konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu ve böyle bir olayın tekrar yaşanması riskinin azaltılması için çalışacaklarını kaydetti.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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