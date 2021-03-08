Son dakika haberleri! Biden, "Kanlı Pazar"ın yıl dönümünde, oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Biden, "Kanlı Pazar"ın yıl dönümünde, oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını açıkladı

08.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:46
Son dakika haberleri! Biden,

Son dakika habere göre ABD Başkanı Joe Biden, oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşünde gerçekleşen ve tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen olayın 56. yılında, ülkede oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşünde gerçekleşen ve tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen olayın 56. yılında, ülkede oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını duyurdu.

Biden, katıldığı bir programda, 1965 yılında, Alabama eyaletinin Salma kentinde yaklaşık 600 aktivistin askerler tarafından sert şekilde dövüldüğü hatırlatarak "Kanlı Pazar" olarak bilinen bu olayı andı.

Oy kullanma haklarının genişletildiği kararnameyi imzalayacağını açıklayan Biden, "Her uygun seçmen oy verebilmeli ve oy sayılmalıdır. İyi fikirleriniz varsa, saklamak zorunda değilsiniz. Bırakın insanlar oy kullansın." dedi.

Selma kentinde 1965 yılında siyahilerin oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyahi Amerikalı katılmıştı. Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken polis şiddetiyle karşılaşmış ve olaylar "Kanlı Pazar" olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Murat Boz Esra Erol Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Biden, "Kanlı Pazar"ın yıl dönümünde, oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:01:50. #1.16#
title