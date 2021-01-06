Son dakika haberleri! Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor
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Son dakika haberleri! Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor

06.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:46
Son dakika haberleri! Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor

Son dakika haber: NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasının Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Biden, Adalet Bakanlığına getireceği ismi belirledi.

Biden, Başkent Washington'da temyiz mahkemesi hakimi olan Merrick Garland'ı, Adalet Bakanlığı görevi için seçti.

Joe Biden'ın Garland'ı perşembe günü resmi olarak aday göstermesi bekleniyor.

Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterildi ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onay alamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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