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Son dakika haberleri: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hayri K. (19), tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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