Son dakika haberleri! - Bez maskeli katil zanlısı yakalandı
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Son dakika haberleri! - Bez maskeli katil zanlısı yakalandı

Son dakika haberi... - Bez maskeli katil zanlısı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alarak kayıplara karışan bez maskeli katil zanlısı Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı...

03.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:33

- Bez maskeli katil zanlısı yakalandı

Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alıp kaçan zanlı yakalandı

BURSA - Bursa'da benzinlikte sürücüsünü öldürüp otomobilini alarak kayıplara karışan bez maskeli katil zanlısı Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün yakalandı.

Olay dün öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada otomobilin arka koltuğunda oturan F F.tarafından silahla göğsünden vuruldu.

Yaralı şekilde bir benzin istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı.

Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaçarken kameraya yakalandı

Vurulduktan sonra otomobilini benzin istasyonuna süren Hayrullah Yılmaz'ın yardım istemek için otomobilden indiği anlar ile yüzünde bez korona maskesi takılı ve aynı zamanda kasketli katil zanlısının otomobili alıp kaçış anı benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerden şahsın eşgalini tespit eden Cinayet Masası ve Gasp Büro Amirliği ekipleri aynı gün içerisinde zanlının F F. isimli şahıs olduğunu belirledi. Zanlıyı Yıldırım ilçesinde yakalayan ekipler gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. F.F.'nin sorgusunun devam ettiği ilk ifadesinde olayın otomobil içerisinde anlık gelişen tartışma neticesinde yaşandığını söylediği öğrenildi.

Son dakika haberleri! - Bez maskeli katil zanlısı yakalandı

Kaynak: İHA

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