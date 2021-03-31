Son dakika haberleri: Beyşehir protokolü, Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'ı ziyaret etti

Son dakika habere göre Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Muhsin Başkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türkmen, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Muhsin Başkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türkmen, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Tutal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokole teşekkür etti.

Tutal, Seydişehir'de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdiği protokolle fikir alış verişinde bulundu.

İki komşu ilçenin ortak sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğunu kaydeden Tutal, "Makamlar gelip geçicidir. Dostluklar ve hizmetler kalıcıdır. Beyşehir ve Seydişehir olarak bölgesel kalkınma ve iş birliği konusunda birlikte hareket ederek her iki ilçemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ortak paydamız memleketimize hizmet etmek, ayrıca yeni istihdam alanları kazandırarak ekonomik girdi sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun