Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde gezinti yatları turlara yeniden başladı Bir son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle göl üzerinde ara verilen yat turlarının yeniden başladığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle göl üzerinde ara verilen yat turlarının yeniden başladığı bildirildi.

Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde son yıllarda ivme kazanan yat turizminin ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Bu kapsamda gezinti yatlarıyla göl üzerinde gerçekleştirilen turlara özellikle bahar ve yaz dönemlerinde ilçeyi ziyarete gelenlerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bülbül, yeni normalleşme dönemi ile birlikte göl üzerinde yeniden başlanan yat turlarının belirli kurallar çerçevesinde yürütülmeye başlandığını belirtti.

Beyşehir Gölü kıyılarında her gün sabah saat 11.00'de başlayan turların akşam saat 20.00'ye kadar devam ettiğini, özellikle hafta sonları yat turu mesaisinin yoğunluk kazandığını aktaran Bülbül şunları kaydetti:

"Göl üzerinde gerçekleştirdiğimiz turlarımızı yeni dönemde yarı kapasite yolcu alarak sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirmeye başladık. Bu arada, tura katılmak isteyen misafirlerimizin ateşi ölçülerek teknelerimize alınmakta, koruyucu maskesiz olarak turlara iştirak ettirilmemektedir. Bu açıdan turlara katılmak isteyen misafirlerimizden yanlarında mutlaka koruyucu maskelerini bulundurarak takmaları bir zorunluluk olduğundan, maskesiz olarak gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Yatlarımız 45 dakika ile yaklaşık 1 saat arasında süren halk turları çerçevesindeki göl gezilerinin yanısıra talep gelirse adalara uzun turlar şeklinde de gerçekleştirebilmektedir."

Kaynak: AA