Son dakika haberleri! Beyşehir'de üstün başarı gösteren polis teşkilatı mensupları ödüllendirildi
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Son dakika haberleri! Beyşehir'de üstün başarı gösteren polis teşkilatı mensupları ödüllendirildi

Son dakika haberleri! Beyşehir'de üstün başarı gösteren polis teşkilatı mensupları ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Beyşehir ilçesinde görev yapan başarılı polis teşkilatı mensupları ödüllendirildi.

Beyşehir ilçesinde görev yapan başarılı polis teşkilatı mensupları ödüllendirildi.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Aydın, ziyareti esnasında Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinde aralarında bekçilerin de olduğu üstün başarı gösteren teşkilat mensuplarını, verdiği takdir belgesi ile ödüllendirdi.

Aydın, ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, polis amirleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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