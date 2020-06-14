Son dakika haberleri! Beyşehir'de motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü Son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü kapsamında "saygı sürüşü" düzenledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosiklet tutkunları Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü kapsamında "saygı sürüşü" düzenledi.

Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Huğlu Motosiklet Sevdalıları (HUMOS) Kulübü işbirliği ile yerleşim merkezinde yaşayan motosiklet tutkunları, etkinlik kapsamında Huğlu Mahallesi'nde başlayan ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sona eren 34 kilometrelik sürüşün ardından kendilerini karşılayan Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz ve jandarma personellerine birer çiçek vererek Jandarma Teşkilatı'nın 181.kuruluş yıldönümünü kutladı.

Etkinliğe katılan motosiklet tutkunu Ali Yayla, amaçlarının düzenledikleri saygı sürüşü ile Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutlamak olduğunu dile getirdi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de etkinliğe katılan motosiklet sevdalısı Huğlulu mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA