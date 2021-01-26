Son dakika haberleri: Beyşehir'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Beyşehir'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

26.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:13
Son dakika haberleri: Beyşehir'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Sevinç Karabıyık, evinin karşısındaki 3 katlı apartmanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek durumu Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yorumla zabıta yetkililerine bildirdi.

Zabıtalar da mahsur kalan kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kediyi merdiven uzatarak bulunduğu yerden kurtarıp aşağıya indirdi. Kedi, daha sonra sokak aralarında gözden kayboldu.

Karabıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kediyi günler öncesinde çatıda görüp fark ettiklerini ancak kendisinin ineceği düşüncesiyle mahsur kaldığını anlamadıklarını belirterek, "Birkaç gün sürekli aynı çatıda olduğunu gördüğümde, kedinin atlamadığını fark ettik. Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya sayfasına yorum yazdım, oradan dönüş yaptılar. Telefon numaramı verdim telefonla haberleştik ve ilgilendiler. Ekiplerin gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnun oldum. Sonuçta bir canın orada çaresiz kaldığını görünce insan duyarsız kalamıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Beyşehir'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:16:27. #1.14#
title