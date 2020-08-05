Son dakika haberleri: Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 73'e yükseldi Son dakika güncel haberine göre Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 73'e yükseldi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 73'e yükseldi.

Lübnan En-Nehar Gazetesi'nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan'a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettaneh da yaralıların sayısının 3 bini aştığını ve Lübnan genelindeki hastanelere nakledildiklerini belirtti.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün Twitter hesabında ise 75 ambulansın, 375 ilk yardım ekibiyle birlikte yaralılara yardım için çalıştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.

Patlama nedeniyle bugün bankalar kapalı olacak

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA