Son dakika haberleri! Beyrut'ta patlamanın şiddetiyle otomobil denize düştü Son dakika haberleri: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli patlamada bir otomobil denize düştü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli patlamada bir otomobil denize düştü. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan şiddetli patlamada bir otomobil, denize düştü. Bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sırasında denize düşen otomobil çıkarıldı. Otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarılırken, aracın sürücüsü ise otomobilin içinde ölü bulundu. Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA