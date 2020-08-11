Son dakika haberleri | Beyrut'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri | Beyrut'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri | Beyrut'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
11.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bölgede enkaz çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor. Lübnan ordusu tarafından yapılan paylaşımda, "Lübnanlı ve yabancı kurtarma ekipleri ile birlikte Lübnan ordusu, kayıpları aramaya devam ediyor. Bugün ordu ve Katar kurtarma ekibi bazı kişilerin kalıntılarının yanı sıra bir cesedi de çıkarmayı başardı. Enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin metreküp betonarme, moloz ve tahıl kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan bugün yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığını ifade etti. Hassan, 30-40 civarında kişinin kayıp durumda olduğunu belirtti. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

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