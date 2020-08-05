Son dakika haberleri: Beyrut'ta enkaz altından bir kişi kurtarıldı Son dakika güncel haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu yıkılan bir evin enkazından bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonucu yıkılan bir evin enkazından bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Binaların altında kalanları kurtarmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yıkılan binaların enkazı altında yaklaşık 100 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, yıkılan bir evin enkazından bir kişiyi sağ olarak kurtardı. 15 saat sonra kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Hamad Alnajjar/İHA) Kaynak: İHA