Son dakika haberleri | Beypazarı ve Kahramankazan'da öğrenciler karnelerini aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Beypazarı ve Kahramankazan ilçelerinde öğrencilere karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ve Kahramankazan ilçelerinde öğrencilere karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Beypazarı Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ve Şehit Samet Üstüner Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okullara isimleri verilen şehitlerin yakınları katıldı.

Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Kaplan, öğrencileri tebrik ederek, tatilde kitap okumalarını ve eğlenmelerini istedi.

Kahramankazan'da Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları gezen ilçe protokolü, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, karnelerini verdi. Karnelerini alan minik öğrencilerin heyecanı yüzüne yansıdı.