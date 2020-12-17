Son dakika haberleri! Beypazarı'nın taşra mahallelerinde bekçiler görev yapacak
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Son dakika haberleri! Beypazarı'nın taşra mahallelerinde bekçiler görev yapacak

17.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:50
Son dakika haberleri! Beypazarı'nın taşra mahallelerinde bekçiler görev yapacak

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 6 taşra mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri jandarma ekipleriyle görev yapacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 6 taşra mahallesinde çarşı ve mahalle bekçileri jandarma ekipleriyle görev yapacak.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başlayan 15 bekçi, Oymaağaç, Dibecik, Kızılcasöğüt, Gürsöğüt, Tahir ve Kırbaşı bölgesinde görevlendirildi.

Oymaağaç Muhtarı Ergün Tuncel, yaptığı açıklamada, bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlıkların önüne geçileceğini söyledi.

Mahallelerine üç bekçi verildiğini belirten Tuncel, "Geçtiğimiz yıllarda pek çok hırsızlıklar yaşandı. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşanmayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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