Beypazarı'ndaki tarihi çarşıda çıkan yangında iki dükkan zarar gördü - Haberler
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Beypazarı'ndaki tarihi çarşıda çıkan yangında iki dükkan zarar gördü

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi çarşıda çıkan yangın nedeniyle iki dükkanında maddi hasar oluştu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi çarşıda çıkan yangın nedeniyle iki dükkanında maddi hasar oluştu.

Eski kuyumcular sokaktaki Saraç İbrahim Atıcı'ya ait semerci dükkanında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki başka bir dükkana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle her iki dükkanda bulunan ürünler, semerler, deriler ve saraciye malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Beypazarı'ndaki tarihi çarşıda çıkan yangında iki dükkan zarar gördü

Beypazarı'ndaki tarihi çarşıda çıkan yangında iki dükkan zarar gördü

Beypazarı'ndaki tarihi çarşıda çıkan yangında iki dükkan zarar gördü

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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