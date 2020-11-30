Son dakika haberleri | Beypazarı'nda yaralı köpeğe çocuklar sahip çıktı
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Son dakika haberleri | Beypazarı'nda yaralı köpeğe çocuklar sahip çıktı

30.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:04
Son dakika haberleri | Beypazarı'nda yaralı köpeğe çocuklar sahip çıktı

Son dakika haberleri... Beypazarı ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, yaralı halde buldukları yavru köpeği veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Beypazarı ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, yaralı halde buldukları yavru köpeği veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Beypazarı Akşemsettin Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Mustafa Özden ile Hasan İşlek, yol üzerinde yürüme güçlüğü çeken yavru bir köpek gördü.

Çocuklar, öğretmenleriyle köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

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Veterinerin köpeğin sağ ayağında ezikler olduğunu ve istirahat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine çocuklar, mahallerine getirdikleri hayvan için barınak yaptı.

Köpeğe "Paşa" ismini veren çocuklar, barınağı düzenli olarak kontrol edip, köpeğe yiyecek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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