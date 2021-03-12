Son dakika haberleri: Beypazarı'nda trafik kazası: 1 yaralı
12.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:02
Son dakika haberler: Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Hasan Basri Şanlı'nın kullandığı 06 BEZ 66 plakalı kamyonet ile Ersan Alamur yönetimindeki 09 KD 985 plakalı otomobil, Kırbaşı yolu Sadık Ekiz Parkı kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ersan Alamur ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak