Son dakika haberleri: Beypazarı'nda sınav salonları hazır hale getirildi Son dakika gelişmesine göre 27 ve 28 Haziran'da yapılacak olan (ÖYSM) sınavları için Beypazarı'da kullanılacak salonlar, sınava hazır hale getirildi.

27 ve 28 Haziran'da yapılacak olan (ÖYSM) sınavları için Beypazarı'da kullanılacak salonlar, sınava hazır hale getirildi.

ÖYSM sınavları için ilçede kullanılacak salonlar belirlenirken, bu salonlarda Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bir yandan da görevliler tarafından masalar, sıralar de silinerek, temiz hale getirildi.

Kaynak: AA