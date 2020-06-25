Son dakika haberleri: Beypazarı'nda sınav salonları hazır hale getirildi
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Son dakika haberleri: Beypazarı'nda sınav salonları hazır hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre 27 ve 28 Haziran'da yapılacak olan (ÖYSM) sınavları için Beypazarı'da kullanılacak salonlar, sınava hazır hale getirildi.

Son dakika haberleri: Beypazarı'nda sınav salonları hazır hale getirildi
25.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:32

27 ve 28 Haziran'da yapılacak olan (ÖYSM) sınavları için Beypazarı'da kullanılacak salonlar, sınava hazır hale getirildi.

ÖYSM sınavları için ilçede kullanılacak salonlar belirlenirken, bu salonlarda Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Bir yandan da görevliler tarafından masalar, sıralar de silinerek, temiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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