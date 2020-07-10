Son dakika haberleri | Beypazarı'nda cami ve mescitlerde temizlik çalışması
Son dakika haberi... Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor.
10.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:53
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor.
Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için çalışan ekipler, cami ve mescitlerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camları temizlemeyi sürdürüyor.
Cuma namazı öncesinde camiler temiz hale getirildi.
Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor.
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Kaynak: AA