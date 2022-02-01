Son dakika haberleri... Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan şehit ailelerine ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen'le Kabaca Mahallesi'nde şehit Muhittin Uslu ile Üreğil Mahallesi'nde şehit Yılmaz Tanrıseven'in ailesini ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Kaymakam Erdoğan, şehit ailelerin ihtiyaç ve sıkıntılarının olup olmadığını öğrenmek için ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Erdoğan, ilçedeki tüm şehit ailelerini evlerinde ziyaret edeceklerini ve devletin her zaman yanlarında olduğunu göstereceklerini kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri de "Allah sizlerden razı olsun. Şu kış günlerinde bizleri ziyaret ettiniz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.