Son dakika haberleri: Beypazarı Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'yü ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Beypazarı Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'yü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Beypazarı Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'yü ziyaret etti

Son dakika haber: Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü ve Polis haftasında, yeni binasına taşınan, Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü ve Polis haftasında, yeni binasına taşınan, Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kaymakam Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve Emniyet Müdür Yardımcısı Şaban Fıçısı tarafından karşılandı.

Zemin artı 4 kat olan Emniyet Müdürlüğünü ve tefriş edilen tüm odalarını tek tez gezen Kaymakam Bozdemir, çalışmalar hakkında Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'den bilgi aldı.

En üst katta bulunan ve toplantı salonu olarak düzenlenen salona şehit Mahmut Bilgin'in adının verildiğini gören Bozdemir, Ünlü'ye teşekkür etti.

Kaymakam Bozdemir, Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün yeni binasına birkaç gün önce taşındığını belirterek, "Yeni binalarının hayırlı olması temennisiyle bugün Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettim. Binayı gezdik ve incelemelerde bulundum. Yeni Emniyet Müdürlüğü binamızın, hem emniyet teşkilatımıza, hem de Beypazarı halkına hayırlı olmasını ve hayırlı vazifeler yapmalarını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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