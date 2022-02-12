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Son dakika haberleri: Beypazarı CHP teşkilatından olağanüstü kongre kararı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Son dakika haberleri: Beypazarı CHP teşkilatından olağanüstü kongre kararı

Son dakika haber: CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, CHP İlçe Başkanlığı olarak 20 Şubat günü olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, CHP İlçe Başkanlığı olarak 20 Şubat günü olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, Eski İlçe Başkanı Ali Uysal'ın eşinin yargıya başvurması dolayısıyla, partide yargı sürecinin başlamasının ardından mahkemenin 20 Şubat 2022 günü olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verdiğini söyledi.

Kostak, mahkeme kararına uyarak, 20 Şubat 2022 gününde olağanüstü kongreyi yapacaklarını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Beypazarı, Hisarcık, Kongre, Güncel, Haberler

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