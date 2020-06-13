Son dakika haberleri! Beypazarı Belediyesinden ilaçlama çalışmaları
Gelen son dakika haberlerine göre Beypazarı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
13.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:32
Beypazarı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.
Böceklere karşı ilaçlama yapan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışmaları da gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA