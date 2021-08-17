Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor
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Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor

Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin etkilerinin silinmesi için Ankara'nın Beypazarı ilçesinden gönderilen 2 adet iş makinası ve personelin çalışmaları 4 gündür aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin etkilerinin silinmesi için Ankara'nın Beypazarı ilçesinden gönderilen 2 adet iş makinası ve personelin çalışmaları 4 gündür aralıksız devam ediyor.

Kastamonu Azdavay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kentte selin izlerini silmek için yürütülen müşterek temizlik ve onarım çalışmalarına katılan Beypazarı Belediyesi ekipleri, dört gündür yoğun bir mesai harcıyor.

Sel sularının getirdiği birikintilerin temizlenmesi ve bozulan yolların onarılmasında görevli personelin aralıksız çalıştığını söyleyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Orman yangınlarında olduğu gibi Beypazarı Belediyesi olarak sel felaketine yardım için Kastamonu'ya iş makinesi ve ekiplerimizi gönderdik. Yaşanan can kayıpları bizleri ve milletimizi derinden üzdü. Beypazarı Belediyesi olarak afet bölgelerinde yaraların sarılması için gereken her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor
Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor
Son dakika haberleri... Beypazarı Belediyesi'nin ekipleri Kastamonu Azdavay'da mesaiye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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