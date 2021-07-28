Son dakika haberleri: Beyoğlu'ndaki silahlı kavga

Son dakika haber... Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e çıktı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi'nde Enes Berk Giray'ın, eşi Hacer Giray'a şiddet uygulaması üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akşay'ın da aynı binada oturduğu babasının evine gitti.

Ardından Mahmut Akçay ve Enes Berk Giray, telefonda aile meselesini görüşürken yaşanan küfürlü konuşma üzerine Giray, kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray'ı da yanına alarak Hacer Giray'ın bulunduğu yere gitti. Burada taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

O sırada dünürler Mürsel A. ve Hulusi Giray da olay yerine geldi.

Binanın önünde tarafların kavga ettiklerini gören Hulusi Giray, dünürü Mürsel A.'yı ayağından silahla vurdu. Hulusi Giray'ın silahından çıkan mermilerle Mahmut Akçay'ın yeğenleri Beytullah Akçay ve İrfan Akçay da yaralandı. Bunun üzerine Mürsel A. da ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürdü.

Olayda yaralanan Mürsel A, gözaltına alınırken, Beytullah A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen İrfan A.'nın tedavisi ise sürüyor.

Zanlı Mürsel A, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar