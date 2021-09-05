Son dakika haberleri! Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteride 47 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Bakırköy'de düzenlenmek istenen mitingin yasaklanmasını protesto etmek istedi.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin izinsiz olduğunu, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek gruptan dağılmasını istedi.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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