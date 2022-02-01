BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda bulunan 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişiyi itfaiye kurtardı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bulunan 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişiyi itfaiye kurtardı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın en üst katından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişiyi itfaiye kurtardı.

BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Haber

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