Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
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Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi Beyoğlu'nda polis ekipleri toplu taşıma araçların denetledi.

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Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ekipleri toplu taşıma araçların denetledi. Ekipler, otobüsleri ve dolmuşları durdurarak kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bugün Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yunus Polisleri Tarlabaşı'nda kurulan uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yoldan geçen toplu taşıma araçlarını durdurduktan sonra araçlara girerek sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Polis ekipleri, şoför ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda da hatırlatmalarda bulundu.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir ekip aracı sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarıları megafonla anons etti. Kurallara uyulması durumunda korona virüsün olumsuz etkilerinden korunacağı hatırlatıldı. Ekip aracı İstiklal Caddesi boyunca dolaşarak vatandaşları ve turistleri bu konuda bilinçlendirdi.

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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